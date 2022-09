Britse royals betalen geen erfbelasting op nalatenschap Queen, maar hoe zit dat bij ons?

Ayfer Aydogan is onze nieuwe geldexpert: “Mijn expertise is vooral erfrecht en erfbelas­ting”

Ons team geldexperten krijgt er een nieuwe aanwinst bij. Naast Michel Maus, Stijn Baert, Véronique Goossens, Pascal Paepen en Paul D’Hoore kunnen we voortaan ook rekenen op de goede raad van advocate Ayfer Aydogan (37). En of ze er zin in heeft: “Het is een leuke uitdaging om complexe regelgeving eenvoudig uit te leggen.”

13 september