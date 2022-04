Britse economische groei fors vertraagd in februari

Superbeleg­ger Buffett neemt groot belang in laptoppro­du­cent HP

Superbelegger Warren Buffett heeft een belang genomen in printer- en computerproducent HP Inc. Via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway kocht Buffett circa 121 miljoen aandelen, zo blijkt uit ingediende documenten. Met de investering was een totaalbedrag van 4,2 miljard dollar (3,8 miljard euro) gemoeid. Daarmee heeft de belegger 11 procent van het bedrijf in handen.

7 april