British Steel vraagt uitstel van betaling aan: duizenden jobs op de tocht Redactie

22 mei 2019

15u59

Bron: AD.nl 0 Geld De Britse staalproducent British Steel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Gisteren werd al bekend dat het staalconcern in grote financiële problemen verkeert. Het bedrijf had de Britse regering om een noodlening van 30 miljoen pond (bijna 34 miljoen euro) gevraagd, maar daar is dus geen overeenstemming over bereikt.

Bij British Steel werken zo'n 5.000 mensen, bij toeleveranciers staan nog eens 20.000 mensen onder contract. Volgens de bewindvoerder gaat British Steel door met zijn activiteiten en het leveren aan klanten. Het personeel blijft gewoon aan de slag terwijl de opties voor het staalconcern worden bekeken. Een woordvoerder van het bedrijf liet weten dat de salarissen van de maand mei volledig kunnen betaald worden.

Het is nog onduidelijk wat er daarna gebeurt met de banen van de 25.000 mensen die direct of indirect betrokken zijn bij het bedrijf, dat in het oosten van het Verenigd Koninkrijk, in Scunthorpe, een grote fabriek heeft staan. In Teeside staan nog twee fabrieken. Ook in Frankrijk heeft het bedrijf een fabriek. Als blijkt dat het bedrijf failliet gaat en er geen doorstart kan gemaakt worden, dan is het mogelijk dat er duizenden mensen zonder werk komen te zitten.



Om de banen te redden riep de Britse Labour-partij op tot nationalisatie van British Steel. Ook de vakbonden pleitten voor redding van het staalbedrijf door de Britse overheid.

Achter de feiten

Het Britse bedrijf loopt al jaren achter de feiten aan. Met name de toegenomen concurrentie op de wereldmarkt door bedrijven uit landen als China en India viel de Britten zwaar. British Steel werd in 2016 door Greybull voor 1 pond overgenomen van het Indiase Tata Steel, dat af wilde van de verlieslatende tak.

Aan het begin van deze maand keerde de Britse regering al een noodlening van 120 miljoen pond (bijna 136 miljoen euro) uit aan British Steel om emissierechten te kopen voor de uitstoot van broeikasgassen om een boete van een half miljard pond af te wenden.

Vervolgens vroeg het staalbedrijf vorige week een lening van 75 miljoen pond (bijna 85 miljoen euro) aan, die uiteindelijk werd verlaagd naar 30 miljoen pond nadat investeerder Greybull besloot om extra geld in het bedrijf te stoppen. Dit verzoek werd door de overheid niet ingewilligd waarna het bedrijf uitstel van betaling aanvroeg.

Accountants- en adviesbureau Ernst & Young (EY) is, samen met een bewindvoerder die is benoemd door de rechtbank, aangesteld als curator.