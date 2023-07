Bril nodig? Vanaf augustus kunnen duizenden extra volwassenen op deze tussenkomst aanspraak maken

“Wie een bril nodig heeft, moet die ook kunnen betalen. Iemand die in die mate slecht ziet, mag niet nog eens financieel gestraft worden. Het is maar normaal dat we ervoor zorgen dat mensen die slecht zien een bril kunnen dragen en die ook kunnen betalen”, aldus Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die 3,3 miljoen euro per jaar vrijmaakt voor deze bijkomende tussenkomsten.

Wanneer krijg je een tussenkomst?

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling door de openbare ziekteverzekering, is het nodig dat je lijdt aan:

• Myopie, oftewel bijziendheid: je ziet zaken die ver weg zijn minder scherp.

• Hypermetropie, ook wel verziendheid: je ziet zaken die dichtbij zijn minder scherp.

• Astigmatisme: je hebt een vervorming in wat je ziet, omdat je oogbal niet mooi rond is.

• Presbyopie: ‘slijtage’, waardoor zaken die dichtbij staan minder scherp worden gezien.

Je moet die aandoening laten vaststellen door een oogarts en vervolgens bij een erkende opticien gaan voor een aangepaste bril. Zijn getuigschrift moet je dan afleveren aan het ziekenfonds.

Hoeveel bedraagt die tussenkomst?

Voor 18- tot 64-jarigen geldt de terugbetaling zowel voor unifocale (enkelzicht) als biofocale (dubbelzicht) glazen, voor progressieve glazen voor driedubbel zicht, alsook voor brilglazen met medische filter met vooraf bepaalde absorptie van blauw licht.

De terugbetaling bedraagt voor 18- tot 64-jarigen 79 euro per unifocaal glas, 153 euro per bifocaal glas en 209 euro voor een progressief glas. Voor 65-plussers is dat 79 euro per unifocaals glas, 91 euro voor een bifocaal glas en 214 euro voor een progressief glas.

Er is ook een tegemoetkoming voor kinderen, voor wie de regels soepeler zijn. Voor een unifocaal glas bedraagt de terugbetaling 44 euro, voor een bifocaal glas is dat 122 euro en voor een progressief glas 191 euro.

Hoe vaak je recht hebt op een tegemoetkoming hangt af van je situatie. Voor jongeren kan dat na een tussenperiode van twee jaar. Wie ouder is, moet een tussenperiode van vijf jaar in acht nemen of een bijkomende afwijking van minstens 0,5 hebben.

Bekijk ook: Niet alleen je ogen, maar ook je oren kunnen rekenen op steun van de mutualiteiten. Lees hier alles over de voordelen wat betreft oordoppen op maat. Voor een overzicht van de tussenkomsten met betrekking tot hoorapparaten kan je op deze pagina terecht.

Welke extra voordelen voorzien de ziekenfondsen?

Naast deze publieke ziekteverzekering doen de mutualiteiten nog een bijkomende inspanning voor hun leden die ‘moeten brillen’. Bij de meeste is dat het geval als ze niet in aanmerking komen voor een tussenkomst van de publieke verzekering.

Bij Solidaris ontvangen leden tot 25 euro per kalenderjaar voor een bril. Bij verschillende opticiens genieten ze bovendien van 50 procent korting, weliswaar beperkt tot 50 euro per kalenderjaar.

Bij Solidaris Brabant ontvangen ze tot 60 euro als ze een bril kopen bij een erkende opticien. Die tussenkomst krijgen ze wel maar één keer per leeftijdscategorie van tien jaar.

Ben je aangesloten bij LM Mutplus.be, LM Oost-Vlaanderen of LM Plus? Dan betaalt je ziekenfonds je jaarlijks tot maximaal 50 euro terug voor de aankoop van een brilmontuur en brilglazen op sterkte. Het mag daarbij ook om een combinatie van die zaken gaan. Hier kan je de tussenkomst wel bovenop de terugbetaling via de ziekteverzekering ontvangen.

Bij Helan krijg je vanaf de leeftijd van 19 jaar 30 euro per jaar terugbetaald voor brilglazen op sterkte of een montuur (één van deze, geen combinatie), indien je van de publieke ziekteverzekering geen terugbetaling krijgt. Die bril moet je dan wel in de Benelux, Frankrijk of Duitsland kopen. Bij heel wat opticiens geniet je als lid van Helan bovendien 15 procent korting op de aankoop van een bril.

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen betaalt 50 euro terug voor wie zijn brilmontuur en -glazen niet via de wettelijke ziekteverzekering terugbetaald krijgt. Voorwaarde is wel dat ze bij een erkend opticien worden gekocht.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds stort 50 euro terug voor een bril op sterkte, ook zonder voorschrift. Elke vier jaar kan je zelfs tot 100 euro terugbetaald krijgen, maar daarvoor heb je dan een voorschrift van de oogarts nodig. Voorwaarde is ook hier dat je geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering ontvangt.

De CM tot slot betaalt volwassenen tot 40 euro per jaar terug bij de aankoop van een bril op sterkte als ze geen tegemoetkoming krijgen van de wettelijke ziekteverzekering.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.