Brent-olie zakt onder de 90 dollar, ook gasprijs daalt

Omstreeks 15.20 uur Belgische tijd zakte de prijs van een vat Brent-olie, die bepalend is voor de Europese markt, 3,18 procent lager tot 89,88 dollar per vat. Ook de Amerikaanse oliesoort WTI verloor terrein en zakte tot 83,86 dollar. Dat is zelfs het laagste peil sinds januari, dus ruim voor er van een Russische inval in Oekraïne sprake was.