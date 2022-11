Brandverzekeringen worden duurder in januari: 5 slimme tips om je premie te beteugelen

1. Verander de komende weken van verzekering

In november vindt opnieuw de halfjaarlijkse berekening van de ABEX-index plaats, die vanaf januari 2023 de premies van brandverzekeringen bepaalt. De ABEX-index of de ‘index van de Associatie van Belgische Experten’ geeft de evolutie van de bouwprijzen weer. Die prijzen worden bepaald door de prijs van bouwmaterialen (grondstoffen) enerzijds, en de lonen van bouwvakkers anderzijds. Het bedrag waarvoor vastgoed verzekerd wordt, volgt die index. De bouwprijzen stegen de afgelopen maanden, en dus gaat ook de prijs van je brandverzekering de hoogte in.

Een concreet cijfer daarop plakken is moeilijk, want dat is voor elke verzekeraar en elk contract verschillend. De indexberekening die deze maand plaatsvindt, heeft wel pas effect op premies vanaf januari 2023. Net daarom is het interessant om nog vóór die tijd van verzekering te veranderen, of je verzekering te herzien. Zo geniet je nog van een lagere premie, die gebaseerd is op de ABEX-index van mei 2022. Hou wel rekening met de opzegtermijn: uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van je verzekering.

2. Blijf regelmatig vergelijken

Niet elke verzekeraar hanteert dezelfde tarifering, of volgt de indexering op dezelfde manier. Daarom blijft het sowieso nuttig om geregeld het aanbod van verzekeraars te vergelijken. Dat kan makkelijk met de vergelijker van Independer. Zo krijg je een klare kijk op het scherpste aanbod van diverse verzekeraars voor je polis ‘huurdersaansprakelijkheid’ (de woonverzekering of brandverzekering). Je vergelijkt ook makkelijk de prijs van bijkomende waarborgen zoals inboedel, diefstal, of de familiale verzekering.

3. Wees niet te trouw aan je verzekeraar

Heel wat mensen veranderen tegenwoordig geregeld van energieleverancier, omdat ze meer voordeel hebben bij een nieuw contract. Bij verzekeringen doen we dat eigenlijk veel te weinig. Vaak blijven klanten jarenlang blindelings bij dezelfde verzekeraar, en hernieuwen ze elk jaar automatisch hun verzekeringscontract. Maar dat is niet altijd de slimste keuze. Je eigen gezinssituatie kan veranderd zijn, waardoor je huidige brandverzekering niet meer de meest optimale voor je is. Neem dus de tijd om elk jaar te checken of je brandverzekering nog wel het best beantwoordt aan je wensen.

4. Kies de juiste waarde voor je inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt niet de schade aan het gebouw waarin je woont, maar aan wat erin zit: je inboedel of losse spullen dus. Het gaat dan om zaken die je kan meenemen. Tot de inboedel behoren bijvoorbeeld je bed, je tv-toestel, je computer en alle andere elektrische apparaten, al je meubels, je kleding en zelfs je voertuig. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar toch een must. Bij schade door brand of water lopen de kosten snel op. Het belangrijkste is de reële waarde van je inboedel goed in te schatten. Dat doe je door een inventaris op te maken van alle kostbare spullen die je in huis hebt, en zo het te verzekeren bedrag te bepalen. Zo ben je niet ‘onderverzekerd’, maar ook niet ‘oververzekerd’. In dat laatste geval schat je je inboedel te hoog in, en betaal je dus ook een hogere premie.

5. Verhoog je franchise

De franchise of vrijstelling is het deel van de schade dat je zélf betaalt als je een schadegeval hebt dat gedekt wordt door je brandverzekering. Maar check eens hoeveel geld je jaarlijks op je premie kunt besparen door een iets hogere franchise te kiezen: 500 euro in plaats van 250 euro, bijvoorbeeld. De verzekeraar zal je dan meestal een lagere jaarlijkse premie aanrekenen, omdat hij bij een mogelijk schadegeval minder zal moeten uitkeren.

