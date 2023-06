Brandverzekering alweer duurder: hoe sleep je toch de betaalbaarste in de wacht?

IndependerDe ABEX-index die de prijs van je brandverzekering bepaalt, ging in mei alweer flink de hoogte in. Dat wil zeggen dat ook heel wat jaarlijkse premies in juli dit jaar zullen toenemen. Independer.be adviseert hoe je toch een betaalbare brandverzekering in de wacht kunt slepen.

Hoe wordt je premie berekend?

De premie van je brandverzekering is gebaseerd op het ABEX-indexcijfer. Dat wordt om het halfjaar, in mei en november, berekend. De ABEX-index of de ‘index van de Associatie van Belgische Experten’ geeft de evolutie van de bouwprijzen weer. Die prijzen worden bepaald door de prijs van bouwmaterialen (grondstoffen) enerzijds, en de lonen van bouwvakkers anderzijds. Het bedrag waarvoor vastgoed verzekerd wordt tegen schade, volgt uiteraard deze index. Zopas raakten de nieuwe cijfers van mei bekend. De ABEX-index steeg met 28 punten van 1004 naar 1032. Minder dan de recordstijgingen van vorig jaar, maar wel nog altijd het drievoudige van het normale gemiddelde.

Vergeleken met de ABEX-index van een jaar geleden spreken we van een stijging van bijna 8 procent. De belangrijkste reden hiervoor is tweeledig. Er zijn de nog altijd stijgende prijzen van sommige grondstoffen, waaronder die van isolatiemateriaal. Bovendien gingen ook de lonen van de bouwvakkers de hoogte in, want die werden net zoals andere werknemerslonen in januari automatisch geïndexeerd. Dat heeft natuurlijk een invloed op de index.



Zo voel je de stijging

Vanaf juli 2023 mogen de verzekeraars het nieuwe indexbedrag doorrekenen in de premie van je brandverzekering. Logisch: hoe duurder het is om een huis te bouwen, hoe hoger het bedrag dat ze moeten uitkeren in het geval van een schadegeval. Zo’n 98 procent van de verzekeraars gebruikt de ABEX-index om hun premiebedragen aan te passen. Als consument mag je je dus aan een stijging van de premie verwachten.

Toch volgt niet elke verzekeraar de index op de voet. Dat wil zeggen dat je door goed verzekeraars te vergelijken, je premiestijging enigszins beperkter kunt houden. Maar er zijn nog enkele andere slimme trucjes om de voor jou beste brandverzekering in de wacht te slepen.



1. Wees niet te trouw aan je verzekeraar

Heel wat klanten blijven blindelings bij dezelfde verzekeraar waar ze al twintig jaar klant zijn. Elk jaar betalen ze braafjes hun premie, zonder te checken of er betere alternatieven op de markt zijn. Maar dat is niet altijd de slimste zet. Vergelijken levert altijd voordeel op. Je eigen gezinssituatie kan bijvoorbeeld veranderd zijn, waardoor je huidige brandverzekering niet meer de meest optimale voor je is. Neem dus de tijd om geregeld te checken of je brandverzekering nog wel het best beantwoordt aan je wensen.

2. Gebruik Independer

Niet elke verzekeraar hanteert dezelfde tarifering, of volgt de indexering op dezelfde manier. Daarom blijft het sowieso nuttig om geregeld het aanbod van verzekeraars te vergelijken. Dat kan bijvoorbeeld met Independer. Ons webplatform geeft een klare kijk op het scherpste aanbod van diverse verzekeraars voor de polis ‘huurdersaansprakelijkheid’ (de woonverzekering of brandverzekering). Je vergelijkt ook makkelijk de prijs van bijkomende waarborgen zoals inboedel, diefstal, of de familiale verzekering.

3. Verhoog je franchise

De franchise of vrijstelling is het deel van de schade dat je zélf betaalt als je een schadegeval hebt dat gedekt wordt door je brandverzekering. Ga eens na hoeveel je jaarlijks op je premie kunt besparen door een iets hogere franchise te kiezen: 500 euro in plaats van 250 euro bijvoorbeeld. De verzekeraar zal je dan meestal een lagere jaarlijkse premie aanrekenen, omdat hij bij een mogelijk schadegeval minder zal moeten uitkeren. Hier vind je gedetailleerde info over de (vier) franchise(mogelijkheden).

