Brandverzekering 11 procent duurder volgend jaar: hoe kan je toch besparen? Deze vier tips helpen je op weg

Het zijn stevige cijfers: in 2023 verhoogt de premie van de brandverzekering gemiddeld met 11 procent. Dat is één van de grootste stijgingen ooit, voornamelijk te wijten aan de almaar hogere prijzen van bouwmaterialen. Independer.be adviseert hoe je toch een betaalbare verzekering in de wacht kunt slepen.

Eerst dit: de premie van je brandverzekering is gebaseerd op de ABEX-index. Die wordt om het halfjaar, in mei en november, berekend. De ABEX-index of de ‘index van de Associatie van Belgische Experten’ geeft de evolutie van de bouwprijzen weer. Die prijzen worden bepaald door de prijs van bouwmaterialen (grondstoffen) enerzijds, en de lonen van bouwvakkers anderzijds.

Het bedrag waarvoor vastgoed verzekerd wordt tegen schade, volgt uiteraard de index. De prijsberekening die eind november plaatsvond, is meteen een record. Op een jaar tijd steeg de ABEX-index met 10,8 procent, tegenover een stijging van maar 5,6 procent in 2021. Grote boosdoeners zijn de prijzen van ijzer, hout en isolatiemateriaal.

Zo voel je de stijging

Vanaf januari 2023 mogen de verzekeraars het nieuwe indexbedrag doorrekenen in de premie van je brandverzekering. Logisch, want als de bouwkosten hoger zijn, moeten ze ook een hoger bedrag uitkeren in het geval van een schadegeval.

Toch volgt niet elke verzekeraar de index op de voet. Zo’n 98 procent van de verzekeraars gebruikt de ABEX-index om het premiebedrag aan te passen, zegt ABEX-voorzitter Alain Coppe. Dat wil zeggen dat je door goed verzekeraars te vergelijken, je premiestijging toch eventueel wat beperkter kunt houden. Maar er zijn nog andere slimme tips om de voor jou beste brandverzekering in de wacht te slepen.

Tip 1: wees niet te trouw aan je verzekeraar

Nog nooit veranderden zoveel mensen van energieleverancier. Totaal vreemd toch dat Belgen dat bij verzekeringen eigenlijk veel te weinig doen? Heel wat klanten blijven blindelings bij dezelfde verzekeraar waar ze al twintig jaar klant zijn. Elk jaar betalen ze braafjes hun premie, zonder te checken of er betere alternatieven op de markt zijn. Maar dat is niet altijd de slimste keuze. Vergelijken levert altijd voordeel op.

Je eigen gezinssituatie kan bijvoorbeeld veranderd zijn, waardoor je huidige brandverzekering niet meer de meest optimale voor je is. Neem dus de tijd om geregeld te checken of je brandverzekering nog wel het best beantwoordt aan je wensen.

Tip 2: vergelijk, vergelijk, vergelijk

Niet elke verzekeraar hanteert dezelfde tarifering, of volgt de indexering op dezelfde manier. Daarom blijft het sowieso nuttig om geregeld het aanbod van verzekeraars te vergelijken. Dat kan je doen via de vergelijker van Independer.be. Dit webplatform geeft een kijk op het aanbod van diverse verzekeraars voor de polis ‘huurdersaansprakelijkheid’ (de woonverzekering of brandverzekering). Je vergelijkt er ook bijkomende waarborgen, zoals inboedel, diefstal, of de familiale verzekering.



Je woning en inboedel verzekeren tegen diefstal? Lees hier alles over de aanvullende diefstalverzekering.

Tip 3: pas het bedrag van je inboedelverzekering aan

De inboedelverzekering dekt niet de schade aan het gebouw waarin je woont, maar aan wat erin zit: je inboedel. Het gaat dan om losse zaken die je kan meenemen. Denk aan je bed, je tv-toestel, je computer en alle andere elektrische apparaten, al je meubels, je kleding en zelfs je de inhoud van je voertuig.

Het belangrijkste is de reële waarde van je inboedel goed in te schatten. Dat doe je door een inventaris op te maken van alle kostbare spullen die je in huis hebt. Zo ben je niet ‘onderverzekerd’, maar ook niet ‘oververzekerd’. Van twee naar één auto in je gezin? Durf de waarde van je inboedel te verlagen als dat nodig is, zo betaal je een lagere premie.



Opgelet: is het nodig om je inboedel te verzekeren? Dit zijn de risico’s als je hierop bespaart.

Tip 4: verhoog je franchise

De franchise of vrijstelling is het deel van de schade dat je zélf betaalt als je een schadegeval hebt dat gedekt wordt door je brandverzekering. Check eens hoeveel geld je jaarlijks op je premie kunt besparen door een iets hogere franchise te kiezen: 500 euro in plaats van 250 euro, bijvoorbeeld. De verzekeraar zal je dan meestal een lagere jaarlijkse premie aanrekenen, omdat hij bij een mogelijk schadegeval minder zal moeten uitkeren.



Jouw perfecte franchise berekenen? Lees hier alles over de bestaande formules.

Zoek je een brandverzekering voor je huurwoning? Vergelijk hier het aanbod van verschillende verzekeraars via Independer.be.

