Ryanair staakt 3e keer deze maand. Bij welke andere maatschappijen kan je ook goedkoop vliegen? En heb je daar minder kans op een afgelaste vlucht?

Geldflater Micha vergiste zich van gate en moest ter plekke een nieuw vliegtuig­tic­ket kopen: “De tijd én bestemming klopten nochtans”

Ruim een uur op voorhand stond Micha (41) al klaar aan de gate in luchthaven. Maar toen hij wilde boarden, ging het elektronisch poortje niet open. “Uw boardingpass is van KLM, maar deze vlucht is van Lufthansa”, zei de stewardess. Voor Micha zat er helaas niets anders op dan ter plekke een nieuw, duur ticket te kopen.