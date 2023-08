Pensioenexpert waarschuwt voor financiële kater door overgangsuitkering: “Velen merken de gevolgen pas wanneer het al te laat is”

Waar winkel je het goedkoopst op vakantie? “Auchan behoort niet tot de goedkoop­ste supermark­ten”

Een vakantie voel je in de portemonnee. Al kun je ook op je favoriete vakantiebestemming jouw winkelbudget onder controle houden door boodschappen te doen in de goedkoopste supermarkt. HLN zocht uit waar je het goedkoopst kunt winkelen in Spanje, Italië, Nederland en Frankrijk: “Bij ons is Albert Heijn een prijsvechter, maar in hun thuisland blijkt dat helemaal niet zo te zijn.”