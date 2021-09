Kan je thuiswerken vanuit het buitenland? Hou rekening met deze 3 zaken

JobatWerk jij doorgaans van thuis uit? Dan wens je dat misschien wel voor korte of langere tijd vanuit het buitenland te doen. Maar voor je beslist om enkele maanden te overwinteren onder de zon, zet je best even alles op een rij, want er komt wel wat bij kijken. Jobat.be vroeg raad aan Elke Brees, manager internationale tewerkstelling bij SD Worx.

“Het is je volste recht om te verhuizen naar een ander land, zeker binnen de EU waar vrij verkeer van personen geldt”, zegt Elke Brees. “Maar als je vanuit het buitenland wilt werken, dan zijn er consequenties. Alleen al daarom kan je best vooraf gaan praten met je werkgever. Bovendien is de plaats van tewerkstelling vastgelegd in veel arbeidsovereenkomsten. Als dat bij jou het geval is, dan ben je verplicht om daarover afspraken te maken met je werkgever.”

Sociale zekerheid

Trek je eropuit voor een maand of voor 2 jaar? En blijf je binnen de Europese Unie of zoek je het wat verder? Dat maakt een heel verschil. Elke Brees somt de mogelijke gevolgen op. “Om te beginnen is er de sociale zekerheid. Beschouwt men jouw Franse buitenverblijf als je nieuwe woonplaats, dan val je onder de Franse sociale zekerheid en moet je daar premies betalen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor je rechten en uitkeringen.”

“Ga je voor minder dan 24 maanden naar het buitenland, dan kan je werkgever kiezen voor het systeem van detachering. In dat geval word je tijdelijk uitgestuurd naar het buitenland om er voor je Belgische werkgever te gaan werken. Je blijft dan onder het Belgische sociale zekerheidsstelsel. Daar komen enkele formaliteiten bij kijken, zoals de aanvraag van het A1-attest dat verklaart welk stelsel van toepassing is. Ook gelden er mogelijk specifieke verplichtingen eigen aan een bepaald land. Trek je naar een land buiten de EU, dan check je best of er een sociale zekerheidsverdrag is met België.”

Belastingen

De volgende mogelijke consequentie is de fiscaliteit: in welk land betaal je belastingen? “Het bepaalt ook de mate waarin je jouw fiscale voordelen kan behouden”, zegt Elke Brees. “In principe is daarbij de 183-regel van tel: werk je niet langer dan 183 dagen of zes aaneengesloten maanden in het buitenland, dan blijf je belastbaar in België.”

“Verblijf je ergens voor een langere periode, en heb je er bijvoorbeeld een bankrekening? Dan zou men jou als een rijksinwoner kunnen beschouwen en moet je daar belastingen betalen. Hou dat zeker in de gaten, want mogelijk heb je al belastingen betaald in België.”

Arbeidsrecht en verzekeringen

“In de EU kan je vrij verhuizen en werken, zonder dat je daarvoor een arbeidskaart nodig hebt. Maar buiten de EU heb je mogelijk wel een vergunning nodig. Ook kan een melding of oprichting van een filiaal verplicht zijn.”

“Verhuis je tijdelijk naar het buitenland, dan moet jouw werkgever de verplichte verzekeringen in orde brengen. Denk maar aan de arbeidsongevallenverzekering. Mogelijk dekt de verzekeraar jouw risico niet meer volledig als je in het buitenland werkt op eigen initiatief. Eventuele bijkomende verzekeringen moet je dan zelf regelen.”

Conclusie

Check samen met je werkgever welke consequenties jouw tijdelijke verhuis naar het buitenland heeft. Ga je 2 weken werken vanuit je buitenverblijf of een vakantiehuis, dan hoef je je weinig zorgen te maken. Maar trek je er voor langere tijd op uit, dan zijn de gevolgen mogelijk vrij ingrijpend. Dat blijkt ook uit de 2 cases die SD Worx voor Jobat uitwerkte.

