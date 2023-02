Investeren in auto’s? Deze betaalbare klassiekers worden getipt als beste beleggingsobjecten

De Britse krant Daily Mail vroeg experts op het gebied van klassieke auto’s bij Hagerty UK om uit te zoeken welke klassieke auto's en youngtimers onder de 20.000 euro de meeste kans maken om in waarde te stijgen. Eigenlijk gaat het om klassiekers onder de 15.000 Britse pond (16.825 euro), maar er is gekozen voor 20.000 euro omdat enkele auto's in Engeland goedkoper kunnen zijn dan op het Europese continent.

Klassiekers voor een beperkter budget

Volgens John Mayhead, redacteur van Hagerty UK’s Price Guide, bieden deze modellen een goede kans voor iemand die een klassieker wil, maar een beperkter budget heeft. “Deze auto's hebben het potentieel om in waarde te stijgen als de prijzen stijgen", zegt hij. “Dit zou in theorie kunnen betekenen dat daarmee de onderhoudskosten van het rijden met de auto's worden gedekt.”

‘Budgetneutraal je hobby uitoefenen’

Volgens Mayhead is het rijden met een klassieke auto hierdoor een van de weinige bezigheden waarmee je - in theorie dan toch al - budgetneutraal je hobby kunt uitoefenen. Als het om klassieke auto's gaat, heeft hij het liever niet te veel over ‘investeringen’, omdat je volgens hem dan de vrijheid, het kameraadschap en het pure plezier misloopt dat het besturen van een oude auto kan brengen.

Geen garantie

Hagerty staat wereldwijd bekend om zijn accurate analyses van de klassiekermarkt. Het verzekeringsbedrijf houdt statistieken bij van verkoopprijzen van honderden klassiekers. Daarop is het prijsverloop per model goed weergegeven. En hoewel onderstaande modellen het afgelopen jaar tussen de 4,4 en 17,3 procent in waarde stegen, vormen ook hier in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.

Dit zijn de tien klassiekers die volgens Hagerty sterk in waarde zullen stijgen: 1. Bentley Brooklands (1992-1998) Prijsstijging afgelopen jaar: 11 procent 2. Triumph TR8 (1978-1980) Prijsstijging afgelopen jaar: 17,3 procent 3. Peugeot 205 Rallye (1988-1992) Prijsstijging afgelopen jaar: 5,3 procent 4. Ford Fiesta XR2 Mk2 (1984-1989) Prijsstijging afgelopen jaar: 14,1 procent 5. Land Rover 90 benzine(1984-1989) Prijsstijging afgelopen jaar: 5,7 procent 6. VW Golf GLi (1979-1985) Prijsstijging afgelopen jaar: 5,5 procent 7. Honda S2000 (1999-2009) Prijsstijging afgelopen jaar: 4,4 procent 8. Rolls-Royce Silver Spur (1980-2000) Prijsstijging afgelopen jaar 9,1 procent

