Dan toch een sociaal akkoord: uw vragen over minimumlonen, brugpensioen, landingsbanen en overuren beantwoord

El Salvador wil van bitcoin wettelijk betaalmid­del maken

6 juni El Salvador wil van cryptomunt bitcoin een wettelijk betaalmiddel maken. De komende weken zal daarvoor een wetsontwerp in het Congres ingediend worden, zei president Nayib Bukele Ortez zaterdag in een videoboodschap op de Bitcoin 2021 Conferentie in Miami. "Het zal jobs creëren en duizenden mensen in het formele economische circuit integreren." Volgens het hoofd van betaaldienstverlener Zap, Jack Mallers, wordt El Salvador zo het eerste land ter wereld dat de bitcoin als wettelijk betaalmiddel invoert.