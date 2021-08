Btw stijgt dit najaar: zal een restaurantbezoek duurder worden? “Horecabedrijven zullen niet noodzakelijk hun winstmarges aanpassen”

Hoeveel zwart geld gaat er om in ons land? Waarom is het zo ingebur­gerd? En hoeveel belastin­gen loopt vadertje staat mis?

15 augustus De Belg en zijn zwart geld. Hoewel er het afgelopen half jaar 190 miljoen euro werd aangemeld voor regularisatie, blijft de hoeveelheid zwart geld in ons land enorm. De zogenaamde ‘schaduweconomie’ is in België goed voor een omzet van zo’n 55 miljard euro. Daarmee staat ons land in top vijf van West-Europese landen. Waarom is zwart geld zo ingeburgerd in België? Waar komt al dat geld vandaan? En hoeveel inkomsten loopt de staat mis?