Zanger Luc Steeno betaalt liever niet te veel op vakantie: “Als er een frigo op mijn hotelkamer staat, vul ik die met water en cava uit de supermarkt”

Pensioe­nex­pert waarschuwt voor financiële kater door overgangs­uit­ke­ring: “Velen merken de gevolgen pas wanneer het al te laat is”

Steeds meer jonge weduwes of weduwnaars ontvangen een overgangsuitkering. Die financiële steun is er voor weduwes en weduwnaars jonger dan 49 jaar, maar gaat ook met heel wat regels gepaard. Volgens professor Marjan Maes (KULeuven) zijn mensen daar onvoldoende van op de hoogte waardoor ze onverwacht een groot deel moeten terugbetalen aan de fiscus. Hoe vermijd je dat deze uitkering in een financiële kater eindigt? En zijn er ook vormen van steun waarop wettelijk samenwonenden kunnen rekenen?