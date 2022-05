Bpost onderuit op Brusselse beurs na inflatiewaarschuwing en kwartaalcijfers

Bpost sprak voorts van een “element van onzekerheid” dat blijft bestaan, vooral over de piek van de volumes in het vierde kwartaal.

Het pakjesvolume in België daalde met 14,8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021. Die daling is enerzijds te wijten aan het feit dat webwinkelreus Amazon de levering van pakjes in eigen handen aan het nemen is in ons land en dus steeds minder rekent op bpost. Anderzijds dalen de consumentenuitgaven na de pakjesboom in coronatijden.