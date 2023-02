Bpost, Gimv of de Nationale Bank: welke staatsbedrijven zijn (niet) interessant voor beleggers?

Bouwsector pleit voor betaalbaar wonen: “Wie een huis van 300.000 euro wil kopen, moet minstens 4.000 euro netto verdienen”

Een multidisciplinair comité dat aanbevelingen lanceert om het beleid bij te sturen is “cruciaal om in de toekomst betaalbaar wonen voor elk huishouden mogelijk te maken”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen, dat de bouwsector in Vlaanderen vertegenwoordigt. Zij berekenden wie in Vlaanderen nog een woning kan kopen: Een bouwgrond wordt almaar exclusiever.”