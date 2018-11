Bpost belooft 1.000 extra medewerkers, nog niet iedereen overtuigd LH TT

13 november 2018

13u47

Bron: Belga 0 Geld In het voorakkoord met de vakbonden belooft de directie van bpost om tijdelijk 1.000 voltijdse medewerkers extra aan te werven, bovenop de openstaande vacatures. Dat is vernomen bij ACOD en VSOA. Toch belooft het nog een moeilijke klus te worden om het personeel te overtuigen van het akkoord.

De vakbonden presenteerden het voorakkoord deze voormiddag aan hun personeelsafgevaardigden. Bij de socialistische vakbond ACOD werden de afgevaardigden overtuigd om het akkoord aan het personeel voor te leggen. Al verliep dat niet zonder slag of stoot. "De emoties laaiden hoog op", zegt secretaris Jean-Pierre Nyns. "Nu gaan we de boer op en personeelslid per personeelslid aanspreken. Ik hoop binnen een week duidelijkheid te hebben of het akkoord wel of niet aanvaard wordt.”

Bij de liberale VSOA werd positief gestemd over het akkoord, zegt Marc De Mulder, voorzitter VSOA Post. "Er is wel nog veel werk om het akkoord verder uit te werken", zegt hij. De liberale bond zal zijn leden informeren, maar zal het voorakkoord niet ter stemming voorleggen. "We gaan wel laten stemmen eenmaal er een volledig akkoord is", aldus De Mulder.

Onmiddellijk 100 extra mensen

De bonden gaven voor het eerst de inhoud van het akkoord vrij. Bpost heeft volgens hen beloofd om onmiddellijk 100 voltijdse personeelsleden aan te werven om het werk in 400 zware diensten "op een aanvaardbaar niveau te brengen". Bovenop die 100 zouden er tijdelijk nog 900 personeelsleden extra worden aangeworven voor de drukke eindejaarsperiode.

Waar die 1.000 extra mensen vandaan moeten komen, is minder duidelijk. Bpost krijgt nu al veel vacatures niet ingevuld. Volgens De Mulder zal bpost meer controle nemen over het rekruteringsproces. Het bedrijf schakelt interimkantoren in voor zijn aanwervingen en wil vermijden dat te veel geschikte kandidaten alsnog elders terechtkomen. Ook zou de directie zwaarder investeren in opleidingen.

Ook rond het omstreden georoute-systeem zijn afspraken gemaakt. Dat systeem stippelt de rondes van de postbodes uit. "We waren al aan versie 20 toe", zegt Nyns. Nu zou bpost toegezegd hebben om alle lopende reorganisaties - "beparingsoefeningen" volgens de bonden - in het systeem op te schorten. Vakbonden en management zullen een nieuw organisatiemodel afspreken.

Tijdelijke contracten omzetten

Verder zou bpost nog bereid zijn om tijdelijke contracten in het retailnetwerk om te zetten in contracten van onbepaalde duur, om uitbestedingsdossiers te heronderhandelen en om snel afspraken te maken over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. "De directie accepteert het signaal van het personeel en toont respect. De boodschap is goed begrepen. Dat is al een goed uitgangspunt", stelt Nyns.

Een hele boterham dus, maar voor Nyns nog "absoluut niet voldoende". "Er zal nog hard gewerkt moeten worden", zegt hij. In afwachting moeten de bonden wel hun achterban zien te overtuigen van het akkoord. Dat het moeilijk wordt, bewijst het feit dat in Wallonië her en der nog militanten weigeren het werk te hernemen. "We zullen die mensen moeten overtuigen. Ik hoop dat ze de moeite zullen doen om te luisteren", aldus Nyns.