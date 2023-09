Boodschappen nog altijd 69 euro per maand duurder dan jaar geleden: waarom dalen de prijzen niet?

Je voelde het ongetwijfeld in je portemonnee, maar Testaankoop stelt het ook zwart op wit vast: de voedingsprijzen dalen, maar doen dat tergend traag. Vergeleken met augustus vorig jaar betaal je in de supermarkt nog altijd bijna 15 procent meer voor je boodschappen. Wat is vandaag nog erg duur? En waarom zakken de voedingsprijzen zo traag? En kan daar niets aan gedaan worden? Laura Clays van Testaankoop licht toe.

Iedere maand berekent Testaankoop welke producten in de supermarkt in prijs stijgen, welke er (eventueel) dalen, en hoeveel dat dan is vergeleken met een jaar geleden. Ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen de prijzen plots sterk te stijgen, met een piek in maart 2022. Sindsdien daalt die ‘voedingsinflatie’ langzaam, maar nog altijd erg traag. Zo kost een maand boodschappen voor twee personen gemiddeld nog altijd 69 euro meer dan een jaar geleden.

Welke voeding is het duurst geworden?

“Al zes maanden stijgen vooral groenten het sterkst in prijs”, aldus Laura Clays, woordvoerster bij Testaankoop. “In augustus betaalde je gemiddeld 31 procent meer voor groenten dan vorig jaar. Vele groenten die we hier alleen in serres telen, zijn zo duur omdat het vorig jaar in oktober nog te veel kostte om die serres te verwarmen. Dus teelden we ze niet en voerden we ze in, wat extra transportkosten met zich meebrengt. Maar ook andere groenten zijn duur. Meer zelfs, de sterkste stijgers zijn ajuinen (+55%) en wortelen (+70%). Uien zijn zo prijzig omdat de oogst minder goed was dan verwacht.”

Tot nu toe zien we amper dalingen bij frituur­olie, halfvolle melk, jonge kaas, bloem en pasta, terwijl de internatio­na­le prijzen voor hun grondstof­fen gedaald zijn. Laura Clays, Testaankoop

Waarvoor betalen we nog veel en waarom?

Je betaalt nog altijd erg veel voor ketchup (+49%) en tomatenpuree (+41%). “Dat is waarschijnlijk zo omdat de grondstoffen, namelijk tomaten, vorig jaar enorm duur waren. Dat ook diepvriesproducten erg duur zijn vandaag, heeft te maken met de vele kosten voor de verwerking ervan, zoals loon en energie.” En ook papierwaren blijven duur. “Je betaalt er 20 procent meer voor dan vorig jaar, en zelfs 58 procent meer voor dan twee jaar geleden, wat enorm veel is.”

Bij de andere stijgers vallen eieren (+25%), jonge kaas (+23%) en brood (+15%) op. Ook frisdranken (+9%), vis (+8%) en vlees (+7%) blijven stijgen in prijs. “We klagen al langer aan dat de internationale prijzen van producten als olie, granen en zuivel gedaald zijn. Maar tot nu toe zien we amper dalingen bij producten als frituurolie, halfvolle melk, jonge kaas, bloem en pasta”, merkt Laura Clays op. Waarom niet? “Daar hebben we moeilijk zicht op, omdat we niet alle kosten voor de voedingsproductie kennen. Wat we wel weten, is dat Belgische bedrijven hogere loonkosten hebben sinds begin dit jaar.”



Maar wegen die loonkosten zo veel zwaarder door dan de dalende grondstofprijzen? Claeys gaat verder: “Sowieso duurt het altijd even vooraleer gedaalde kosten tot dalende voedingsprijzen leiden, onder meer omdat voedingsproducenten langer lopende prijsafspraken hebben met supermarkten. Toch hadden we verwacht dat de supermarktprijzen in de tweede helft van 2023 meer zouden dalen.”

Volgens ons blijft de winst kleven bij internatio­na­le voedingsbe­drij­ven. Laura Clays, Testaankoop

Blijft er dan ergens veel winst kleven?

“Niet bij de supermarkten, daarvoor is de concurrentie onder hen te groot. Dat de Belgische voedingsproducenten de winst niet opstrijken, wil ik ook wel geloven. Volgens ons blijft de winst kleven bij de internationale voedingsbedrijven. Experten zeggen ons dat hun winsten voor 2022 opmerkelijk hoog lagen.”



Wat valt hieraan te doen? Frankrijk klikt bijvoorbeeld de prijs van 5.000 winkelproducten vast. “Dat is een goede eerste stap”, aldus Laura Clays. “De overheid zou die lagere prijzen dan onderhandelen met de supermarkten, die dus uiteindelijk akkoord zouden moeten gaan met lagere inkomsten. Maar dat kunnen ze dan op hun beurt aanwenden in de onderhandelingen met hun leveranciers. En zo zet je toch druk op de voedingsproducenten.”

Lees ook: