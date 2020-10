Bonus van 2.500 euro levert als aanvullend pensioen 375 euro meer op dan als loon: onze geldexpert verklaart hoe dat komt

“Hoe moet 55-plus­ser zélf geloven in langer werken, als onze overheid het omgekeerde signaal geeft?”

7 juli Al op pensioen kunnen op uw 59ste? Of op uw 56ste? De komende maanden belooft het brugpensioen - of het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), zoals het intussen officieel heet - opnieuw onderwerp van felle discussie te worden. Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel, ziet minstens drie goede redenen om er voorgoed de stekker uit te trekken.