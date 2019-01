Bonden vinden loonmarge van 0,8 procent onvoldoende, ABVV voert druk fors op en kondigt betoging aan Loonoverleg van start TMA ADN

17 januari 2019

09u24

Bron: Belga 0 Geld De lonen in de privésector zouden de komende twee jaar maximaal met 0,8 procent mogen stijgen. Voor de socialistische en de liberale vakbond is die loonmarge bovenop de index niet voldoende, zo bleek vandaag bij de start van het tweejaarlijkse loonoverleg. Wel zeggen de bonden dat overleg alle kansen te geven.

Gisteren raakte bekend dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een maximale marge van 0,8 procent loonopslag ziet, bovenop de index, voor de komende twee jaar. De sociale partners gaan nu onderhandelen in welke mate ze die marge gaan invullen om tot een loonnorm voor 2018-2019 te komen. De Groep van 10, waarin bonden en werkgeversorganisaties verenigd zijn, komt deze voormiddag voor het eerst samen.

“Niet voldoende”

ABVV-voorzitter Robert Verteneuil is duidelijk: “De economie doet het beter, de lonen van de CEO’s stijgen, 0,8 procent is dus niet voldoende.” De vakbond had zelf eerder 1,4 procent naar voren geschoven. Bij de liberale vakbond zegt voorzitter Mario Coppens dat de vastgestelde maximale loonmarge “niet het cijfer is waar we van gedroomd hebben”. “We zullen straks zien waar we eindigen.”



ACV-voorzitter Marc Leemans houdt zich meer op de vlakte. “Ik geef geen commentaar op cijfers die nog niet besproken zijn aan de tafel van de Groep van Tien. We moeten vertrouwen hebben in de gesprekken.” Leemans had eerder een cijfer van 1,5 procent geopperd.

Betoging

De socialistische vakbond ABVV voert alvast de druk nog voor de start van het loonoverleg fors op. De vakbond organiseert op 4 februari een grote betoging in Brussel voor meer koopkracht. Dat zegt Werner Van Heetvelde, voorzitter van de Algemene Centrale, in De Morgen. Het ABVV bevestigt de actie, maar zegt er pas morgen over te communiceren.

“Koopkracht is meer dan het loonakkoord alleen”, zegt Van Heetvelde. “We willen de politiek wakker houden. Tot aan de verkiezingen volgen nog andere acties.” Bij het loonoverleg twee jaar geleden kwam finaal een loonnorm van 1,1 procent opslag (bovenop de index) uit de bus voor de periode 2017-2018.

Leemans vindt de zet van de socialistische vakbond niet oké. “Allerlei verklaringen in de media en aankondigingen van acties gaan niet helpen”, aldus de ACV-voorzitter. “Wij geven nu voorrang aan de onderhandelingen aan tafel, zolang het kan.”

VBO: “De wet is de wet”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is niet van plan de wet te overtreden door akkoorden te sluiten die meer dan 0,8 procent extra loon voorzien, laat VBO-gedelelegeerd bestuurder Pieter Timmermans blijken. “De wet is de wet. We gaan ons toch niet buiten de wet stellen.”

Nog volgens de VBO-topman zouden de lonen inclusief de voorspelde inflatie van 3,8 procent de volgende twee jaar 4,6 procent kunnen stijgen. “In veel andere landen zou zo’n loonsverhoging niet onbelangrijk zijn.” Het rapport van de CRB is voor Timmermans dan ook een goede basis. “Het combineert competitiviteit en extra koopkracht.”

De sociale partners hopen binnen een week het loonoverleg af te ronden.