Boetes tot 80.000 euro: NSZ eist gedoogbeleid voor nieuwe afrondingsregels LH

30 november 2019

15u14

Bron: Belga 0 Geld Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) eist een gedoogbeleid voor de nieuwe afrondingsregels die vanaf morgen ingaan. Handelaars zullen vanaf dan cashbetalingen moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 cent. De boetes kunnen volgens NSZ gaan van 208 euro tot 80.000 euro.

Uit een bevraging van NSZ blijkt dat zo goed als alle handelaars weten dat er vanaf 1 december moet worden afgerond, maar 6 op de 10 handelaars zijn niet op de hoogte dat zij hiervoor ook hun kassasysteem moeten aanpassen, of hebben een oudere kassa die niet toelaat om de nodige afrondingen en niet-afrondingen uit te voeren.



"Anderen denken dat ze in orde zijn maar ronden af op alles, zelfs op maaltijdcheques, wat niet toegelaten is", zegt Christine Mattheeuws van NSZ. "De overheid heeft de handelaars geïnformeerd over de ingewikkelde afrondingsregels, maar heeft te weinig de handelaars duidelijk gemaakt dat dit ook een verplichting inhoudt om het kassasysteem te wijzigen. Vooral het feit dat het kassaticket het afgeronde en niet-afgeronde totaalbedrag moet vermelden is weinig gekend.”

Drie maanden

NSZ vraagt daarom aan de overheid een gedoogbeleid van minstens drie maanden. "Dit is noodzakelijk om iedereen de kans te geven om alles tijdig voor te bereiden en onnodige boetes te vermijden", klinkt het.

