Boeing legt miljarden opzij om luchtvaartmaatschappijen te vergoeden Brecht Herman

19 juli 2019

18u08 0 Geld Vliegtuigbouwer Boeing houdt 5 miljard euro opzij om luchtvaartmaatschappijen te compenseren voor de problemen met model 737 MAX. De vertraagde productie kost wellicht nog eens 1,5 miljard. Geen kleingeld voor het Amerikaanse bedrijf, maar tegelijk ook niet levensbedreigend.

Dik vier maanden al staan vijfhonderd Boeing-vliegtuigen van het type 737 MAX aan de grond, nadat bij twee crashes met zo’n toestel in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Een stevige streep door de rekening, waar de vliegtuigbouwer nu ook concrete bedragen op kleeft. Het kondigt aan zo’n 5 miljard euro aan de kant te houden om vliegmaatschappijen te compenseren. Daarbovenop schat het anderhalf miljard euro te zullen moeten ophoesten voor de vertraagde productie. Enkele weken geleden liet het al weten bijna 89 miljoen euro vrij te maken om de families van de slachtoffers te steunen. Die bedragen houden nog geen rekening met extra schadevergoedingen die uit rechtszaken kunnen volgen.

Hoe de 5 miljard precies zal worden besteed, werd niet bekend gemaakt. Een deel van het bedrag wordt wellicht toegekend in de vorm van kortingen of extra diensten bij nieuwe bestellingen. De Chinese autoriteiten schatten de schade tot in mei op een half miljard euro. Met Ryanair werd al een deal van naar verluidt enkele honderden miljoenen euro’s gesloten. Het bedrijf van Michael O’Leary maakte enkele dagen geleden nog bekend dat het voor volgende zomer over slechts 30 MAX-toestellen in plaats van de voorziene 58 ter beschikking denkt te hebben, omwille van de uitgestelde levering. Op een totaal van 157 miljoen reizigers zullen daardoor 5 miljoen minder passagiers met Ryanair reizen.

Hoewel Boeing een jaarlijkse omzet van zo’n 89 miljard draait, benadrukken experts dat de schadevergoedingen geen kleingeld zijn. De gevolgen zullen zich nog jaren laten voelen. Iedere dag dat de toestellen aan de grond blijven kost geld. Officieel maakt Boeing-topman Dennis Muilenburg zich nog steeds sterk dat de MAX in het najaar weer de lucht zal ingaan, maar daar geloven bronnen bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA niet in. Zij vertellen in ‘The Wall Street Journal’ dat dat ten vroegste begin 2020 zal gebeuren. De werken aan de software van het toestel – die de crashes zou hebben veroorzaakt – aan te passen, werden al meermaals vertraagd. Zelfs wanneer de MAX opnieuw mag vliegen, zal het nog maanden duren voor vliegmaatschappijen het normale ritme hervatten.