BNP Paribas Fortis verwacht voor het eerst lichte daling van huizenprijzen: “Tot nu toe gingen we uit van stabilisatie”

De Belgische economie zou volgend jaar met 0,2 procent groeien en in 2024 met 1,4 procent. Dat blijkt uit de jongste economische verwachtingen van BNP Paribas Fortis. Door de hogere rente en dus groeiende onbetaalbaarheid op de huizenmarkt, verwacht de bank ook minder vastgoedtransacties en een lichte daling van de huizenprijzen volgend jaar. Tot nu gingen de economen van de grootbank uit van een stabilisatie van de huizenprijzen in België.

Voor wat de economische groei betreft, is hoofdeconoom Koen De Leus vrij optimistisch gestemd. België zou slechts in een korte recessie belanden, verwacht hij, die bovendien al na het eerste kwartaal en dus iets sneller dan de rest van de eurozone achter de rug zou zijn. In die verwachtingen werd nog geen rekening gehouden met het optrekken van de bbp-cijfers in het derde kwartaal door de Nationale Bank. Het Belgische bruto binnenlands product kende de voorbije zomer geen krimp, maar een lichte groei van 0,2 procent, zo bleek eerder vandaag.

De Leus: “Dat is inderdaad positief nieuws. Ook wij zagen dat de consumptie van de gezinnen minder sterk daalde dan gevreesd. Voor het vierde kwartaal gaan we nog uit van een krimp met 0,5 procent, maar met een opwaarts risico” en dus mogelijk kleinere krimp.

Inflatie

Voor de hele eurozone verwacht BNP Paribas Fortis een negatieve groei vanaf het vierde kwartaal tot het tweede kwartaal van 2023. Volgend jaar zou de economie in de eurozone met 0,5 procent krimpen en in 2024 met 1,3 procent groeien. In de VS wordt zelfs rekening gehouden met twee jaar van negatieve groei (-0,1 procent in 2023 en -0,2 procent in 2024). De rente in de VS zou er flink hoger uitkomen dan in Europa, met een vertragend effect op de economie tot gevolg en amper stimulerend fiscaal beleid, is de verklaring.

Voor wat de inflatie betreft, verwacht BNP Paribas Fortis dat de piek achter ons ligt, zeker in de VS. “Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat de onderliggende inflatie daalt”, klonk het voorzichtig. In 2023 zou de geharmoniseerde inflatie in België nog altijd uitkomen op 6,3 procent, na 10,5 procent dit jaar.

Dat betekent dat de centrale banken hun renteverhogingen ook volgend jaar zullen voortzetten, tot mogelijk 5 à 5,25 procent in de VS, en tot 3 procent in de eurozone, verwacht BNP Paribas Fortis.

Huizenmarkt

Die renteverhogingen en de hoge energiekosten beginnen ook te wegen op de huizenmarkt, stelt de grootbank vast. “De betaalbaarheid van een huis in België is teruggevallen tot het laagste niveau sinds begin jaren 1980. En ook de appetijt voor grote aankopen, staat op het laagste niveau in decennia”’, aldus De Leus.

Omdat de rentevoeten ook volgend jaar nog wat zouden stijgen, verwacht hij dus voor het eerst een lichte daling van de nominale huizenprijzen in ons land. “Tot nu toe gingen we uit van een stabilisatie.” Bij de verkoopprijzen is nu al een verschil merkbaar tussen een energiezuinige woning en een woning met een hoog EPC. “Het prijsverschil bedraagt zo’n 80.000 euro, wat overeenkomt met de kostprijs van een grondige energierenovatie”, klonk het.

Waarschuwing voor overheid

BNP Paribas Fortis had ook nog een waarschuwing voor de overheid in petto. “Eens de gemiddelde betaalde rente op de uitstaande schuld de nominale langetermijngroei overschrijdt, dreigt een negatieve rentesneeuwbal”, klonk het. In België is het zover nog niet, erkende De Leus, doordat de schatkist de voorbije jaren geprofiteerd heeft van de lage rentevoeten om zich op lange termijn te herfinancieren. Maar het tij kan snel keren en dus is het beter om nu al de tering naar de nering te zetten en begrotingsoverschotten te boeken, waarschuwde hij.

