BNP Paribas Fortis: “Simpelweg te vroeg om uitspraken te doen over spaarrente”

Recordnet­to­winst van 428,5 miljoen euro, maar CEO Belfius ziet geen mogelijk­heid om rente op spaarboek­jes te verhogen

De kans is klein dat banken al voor het einde van het jaar hun spaarrente optrekken, zelfs al heeft de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs de rentetarieven in de eurozone verhoogd met 0,5 procentpunt of 50 basispunten. Dat heeft de CEO van Belfius, Marc Raisière, vrijdag verklaard tijdens een persconferentie over de halfjaarresultaten. De staatsbank behaalde in het eerste semester haar beste halfjaarresultaat ooit en overweegt een interimdividend.

5 augustus