BNP Paribas Fortis bevestigt dat 800 à 1.000 banen op de helling staan

28 februari 2019

12u43

Bij grootbank BNP Paribas Fortis staan de komende drie jaar 800 à 1.000 banen op de helling. Dat bevestigt de bank, die zegt dat dat zal gebeuren zonder naakte ontslagen. Met de christelijke en socialistische bediendebonden werd een principieel akkoord bereikt over een verlenging van de tewerkstellingsgarantie en een verlenging van de arbeidstijd.

De komende drie jaar wil de bank het stellen met 2.000 tot 2.500 werknemers minder. Dat kan grotendeels via natuurlijke afvloeiingen. Maar voor 800 tot 1.000 werknemers zal dat niet volstaan.

Met de ondertekening van de twee cao’s wordt ook voor die mensen een oplossing gezocht. De cao over tewerkstellingsgarantie, waarover dus een principieel akkoord werd bereikt, garandeert dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. Er zal onder meer worden geprobeerd om werknemers buiten BNP Paribas Fortis aan de slag te helpen en er komt een uitstapregeling voor oudere werknemers. Die kunnen op 58 jaar de bank verlaten.



Er is geen sprake van het gebruik van SWT (het vroegere brugpensioen), zo benadrukt de grootste bank van het land.



In ruil moeten de werknemers die blijven elke dag wel 12 minuten langer werken, of een uur per week.