Blijvende schaarste op Vlaamse arbeidsmarkt zet druk op lonen

Het personeelstekort blijft zich breed manifesteren in alle sectoren, maar vooral in die die het ergst getroffen zijn door de crisis. Dat jaagt vooral in Vlaanderen de lonen de hoogte in, zo blijkt uit een enquête bij ruim tweeduizend bedrijven van de Economic Risk Management Group, de expertengroep die in het leven werd geroepen om ons land door de economische crisis te loodsen.

De enquête bevestigt dat de schaarste op de arbeidsmarkt, vooral in de ergst getroffen sectoren als de horeca, te wijten is aan een grote uitstroom. De schaarste zet druk op de lonen, vooral in Vlaanderen, waar de werkgelegenheidsgraad hoger ligt.

Meer en meer wordt de inflatie in de aanvoerketen ook doorgerekend in de verkoopprijzen. Dat resulteerde al in een sterke stijging in de voorbije zes maanden en die stijging zet zich door in het komende halfjaar. Over alle sectoren heen gaat het om een (verwachte) prijsstijging van 13 procent in die gehele periode. Voor sommige sectoren, zoals de groothandel, loopt dit zelfs op tot 30 procent.

Aanvoerproblemen

Het goede nieuws uit de enquête, die eind oktober werd afgenomen, is dat die het krachtige economische herstel bevestigt na de coronacrisis. Wel is er een grotere heterogeniteit merkbaar dan normaal: niet in elke sector is het herstel even groot en zelfs binnen sectoren zijn er grote verschillen. "We zitten nu in een nieuwe fase", zei Geert Langenus, macro-econoom van de Nationale Bank (NBB), tijdens een online persconferentie. "Het herstel wordt nu afgetopt door aanvoerproblemen, er zijn niet genoeg grondstoffen of het transport ontbreekt.”

En van die verstoringen in de toeleveringsketen blijkt nu dus dat het "niet om een kortstondige kink in de kabel gaat", zoals in de lente gehoopt werd. Zo blijkt uit de enquête dat drie vierde van de bedrijven verwacht dat ze nog tot (ver) in 2022 zullen aanhouden. Sommige denken dat dit zelfs nog tot 2023 zal duren.

