Bitcoinmiljardairs verhuizen naar ‘Cryptopia’, een eiland in de Caraïben waar ze hun fortuin kunnen laten exploderen avh

09 februari 2018

14u39

Bron: New York Times; news.com.au 9 Geld Virtuele munten leverden hun een gigantisch fortuin op, maar nu willen cryptomiljardairs verhuizen naar een eiland waar ze hun geld ongestoord kunnen vermenigvuldigen. Old San Juan, een (belastings)paradijsje in de Caraïben, moet het ‘Cryptopia’ worden voor de ultrarijken.

Enkele cryptomiljardairs hebben er meer dan een jaar naar gezocht, maar nu hebben ze het paradijs eindelijk gevonden. Old San Juan, een klein eilandje aan de noordkust van Puerto Rico, is een belastingvrij paradijs waar ze hun fortuin ongestoord kunnen laten aangroeien. Bovendien is het er altijd stralend weer en kan je er genieten van spectaculaire vergezichten.

Puerto Rico is een door de VS beheerd gebied. Het eiland heft geen vermogenswinstbelastingen of belastingen op dividenden en interesten van Amerikanen die er wonen. Nadat orkaan Maria er lelijk huis hield in september, zagen veel Amerikaanse cryptomiljardairs hun kans om te verhuizen en het eiland opnieuw op te bouwen om er een waar cryptoparadijs van te maken.

Miljardairs met grote plannen

Brock Pierce, directeur van de Bitcoin Foundation en medeoprichter van start-up block.one, bezit ongeveer 6,5 miljard dollar van de cryptomunt EOS. De nu 37-jarige voormalige kindacteur en tevens professioneel gamer, verhuisde in december naar Puerto Rico. En hij heeft grote plannen.

“Ik ben bang dat mensen zullen denken dat we naar Puerto Rico verhuizen om belastingen te ontwijken”, zegt Pierce, die naar eigen zeggen het eiland nieuw leven wil inblazen. Hij wil met zijn zakengroep hotels, musea en een luchthaven overnemen.

Een andere cryptomiljardair, Bryan Larkin, ziet het ook groots. De 39-jarige Amerikaan en technologiebaas van Blockchain Industries heeft ongeveer 2,5 miljard dollar in bitcoin gepompt. “We maken hier ‘cryptoland’ van”, klinkt het ambitieus. Ook Reeve Collins, de medeoprichter van de munt Tether, springt op de kar: “Het is de eerste keer in de geschiedenis dat iemand anders dan koningen, overheden of goden zijn eigen geld kan creëren”, aldus Collins.

Halsey Minor, de oprichter van CNET en eigenaar van blockchainbedrijf Videocoin, ziet orkaan Maria als een godsgeschenk: “De orkaan was natuurlijk heel erg voor de mensen in Puerto Rico, maar op lange termijn was het een goede zaak. Het wordt ongezien hoe een industrie de plek helemaal zal overnemen.”

"Niet akkoord"

De lokale overheid ziet de cryptoinvasie alvast zitten, maar niet iedereen is even enthousiast. Hedgefundmanager Robb Rill, een miljardair die gevestigd is in Puerto Rico, wil niet weten van een cryptostad op het eiland. “Ze bellen mij op en zeggen me dat ze 100.000 hectare gaan kopen om er hun eigen stad op te zetten. Daar ben ik niet mee akkoord”, vertelde Rill aan de New York Times.