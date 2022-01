Bitcoin zakt onder 39.000 dollar, waarde meer dan 40 procent gezakt sinds top

GENT Bij dit Gentse bedrijf kan je sinds kort met bitcoin betalen: Gent blijft cryptoko­ning van België

Bitcoin, is het een riskant investeringsmiddel of de nieuwe euro? De meningen zijn verdeeld. Maar vanaf dit jaar kan je bij MijnEPB, een bouwkundig studiebureau met specialiteit in EPB en studies stabiliteit, met de cryptomunt betalen. Eigenaar Thijs Missiaen (36) heeft er veel vertrouwen in en hij is niet de enige in de Arteveldestad. Gent is cryptokoning in België.

