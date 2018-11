Bitcoin zakt naar laagste stand in 13 maanden TMA

19 november 2018

10u48

Bron: ANP/Reuters 0 Geld Cryptomunten blijven aan waarde verliezen, na de ook al stevige correctie vorige week. Maandag zakte de bitcoin, de grootste en bekendste cryptomunt, naar de laagste stand in dertien maanden. Ook andere digitale valuta's als ethereum, XRP en litecoin leverden fors in.

Volgens handelsplatform Coinmarketcap was de bitcoin maandag iets meer dan 5.300 dollar waard. Daarmee verloor bitcoin in 24 uur tijd bijna 5 procent aan waarde. Eind vorig jaar was de munt nog bijna 20.000 dollar waard.



Handelaren en analisten weten nog altijd niet de hand te leggen op de oorzaak van de prijsdaling. Mogelijk speelt de nieuwe versie van de bitcoin cash, die vorige week zijn debuut maakte, een rol. De vrees bestaat dat deze nieuwe gesplitste munt destabiliserend werkt voor andere crypto's. Verder maakte een van 's werelds grootste handelsplatformen in crypto's, OKEx uit HongKong, bekend contractvoorwaarden te wijzigen zonder daarvoor de markt vooraf te informeren. Dit zadelde een aantal handelaren op met aanzienlijke verliezen.