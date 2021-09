Bitcoin zakt kortstondig tot onder 40.000 dollar

Crypto’s bewegen steeds meer mee met het sentiment op de gereguleerde markten, nu toezichthouders de tokens nadrukkelijk in de gaten houden. In een dinsdag gehouden discussie over digitale munten zei de voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat eerdere initiatieven van banken en andere bedrijven die alternatieve geldvormen aanboden, zijn mislukt. Verder geven Amerikaanse regels de SEC een steeds grotere controle over crypto’s, zo werd benadrukt. De SEC-voorzitter zei ook dat er enkele “gaten” zijn in het toezicht op digitale munten die het Congres zou kunnen helpen dichten, zoals het reguleren van crypto-uitwisselingen.