Bitcoin wint wat terrein na koersval van afgelopen weekend

Vlaamse Energiele­ve­ran­cier vraagt faillisse­ment aan: “Extreme energie­prij­zen waren niet te voorzien”

De Vlaamse Energieleverancier vraagt het faillissement aan. Dat werd bevestigd aan VTM Nieuws. Het bedrijf bood hele lage tarieven voor groene stroom en gas aan, maar kan dat door de hoge energieprijzen van de voorbije maanden financieel niet langer aan. “Die extreme situatie was niet te voorzien", luidt de uitleg van CEO Stijn Lenaerts. De bevoorrading komt niet in het gedrang, maar energiespecialist Kristof De Paepe raadt klanten toch aan om zo snel mogelijk een nieuwe (en dus duurdere) leverancier uit te kiezen. Lees hier wat u best doet als u een van de ruim 70.000 klanten bent. De Vlaamse energieregulator VREG stelde ook een lijst op met veelgestelde vragen en antwoorden.

