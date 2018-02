Bitcoin weer voorbij de 10.000 dollar, ook andere cryptomunten veren op EB

15 februari 2018

20u25

Bron: Bloomberg, ANP 0 Geld De bitcoin is vandaag weer meer dan 10.000 dollar waard geworden. In het afgelopen etmaal won de munt bijna 8 procent aan waarde. Ook andere cryptovaluta als ethereum, ripple en bitcoin cash zaten volgens Coinmarketcap in de lift.

Daarmee is sprake van een voorzichtige opleving. Onlangs ging de koers van cryptomunten juist nog hard omlaag. Dat had te maken met zorgen over de komst van strengere regels en waarschuwingen van veel bedrijven en toezichthouders. Ook legden verschillende banken en creditcardmaatschappijen de handel in cryptomunten aan banden.

Begin februari was bitcoin iets meer dan 6.200 dollar waard. Dat betekende een voorlopig dieptepunt ten opzichte van de piek in december. Toen werd voor één bitcoin nog zo'n 20.000 dollar neergeteld.