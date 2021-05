Bitcoin weer flink omlaag na waarschuwing Chinese centrale bank

Wall Street-icoon Cathie Wood voorspelt giganti­sche stijging voor Te­sla-aan­deel tot 3.000 dollar: is dat realis­tisch? Paul D'Hoore geeft duiding

23 maart Alle beleggers hangen aan de lippen van Cathie Wood (65). De Amerikaanse vermogensbeheerder voorspelt dat het aandeel van de constructeur van elektrische auto’s Tesla tegen 2025 zal stijgen tot 3.000 dollar (omgerekend zo'n 2.528 euro). Dat komt overeen met een stijging van 50% per jaar. Élk jaar. Zowel in 2021, 2022, 2023 als in 2024. Wie is Cathie Wood? En hoe realistisch zijn haar voorspellingen? Onze geldexpert Paul D’Hoore legt uit.