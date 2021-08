Bitcoin voor het eerst sinds mei opnieuw 50.000 dollar waard

Deze drie jonge beleggers laten in hun portefeuil­le kijken: “Sinds februari all-in op bitcoin”

5 juli Of het nu met 2.000 of 20.000 euro is: de stijgende aandeelkoersen en de lage rente op het spaarboekje lokken jongeren ook dit jaar massaal naar de beurs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Febelfin. Van passief beleggen tot ETF's en bitcoin: drie jongeren getuigen over hun budget en beleggingen.