Bitcoin verliest verder terrein EB

05 februari 2018

16u01

De bitcoin is vandaag opnieuw stevig in waarde gezakt. Afgelopen weekend krabbelde de cryptomunt wat overeind na de verliezen van de voorbije week, maar de dip op de aandelenmarkten lijkt nu ook overgeslagen naar deze beleggingsvorm.

Sinds vrijdag staan de aandelenmarkten onder druk door de vrees voor een renteverhoging. Veel beleggers zoeken hun toevlucht in veilig geachte beleggingen, zoals goud. Tot voor kort werd de bitcoin door sommigen ook gezien als veilig toevluchtsoord, maar het vertrouwen lijkt weg. Heel wat beleggers vrezen immers voor strengere regels en zelfs een mogelijk verbod op de handel in cryptovaluta. Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck -waarbij voor honderden miljoenen dollars aan munten verdwenen- en geruchten over koersmanipulatie hebben voor veel onrust gezorgd.

In december bereikte de bitcoin nog een piek van 20.000 dollar, maar sindsdien ging het gestaag bergaf. Vrijdag zakte de munt volgens Coinmarketcap, dat zich baseert op de koersen van honderden bitcoinbeurzen, weer even onder de 8.000 dollar. In het weekend herstelde de munt tot rond de 9.300 dollar. Vandaag was de waarde halverwege de middag ongeveer 7.600 dollar.

Door de flinke koersval van de bitcoin vorige maand is voor ruim 46 miljard dollar (zo'n 37 miljard euro) aan marktwaarde in rook opgegaan. Het gaat om het grootste maandverlies, uitgedrukt in dollars, in de nog relatief korte geschiedenis van cryptovaluta.