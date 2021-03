Bitcoin stijgt weer tot boven de 50.000 dollar

“Bitcoin zit op kantelpunt: brede acceptatie ofwel speculatie­ve implosie”

2 maart Volgens de Amerikaanse Citibank is bitcoin op een kantelpunt gekomen. Analisten denken dat de cryptomunt kan uitgroeien tot een betaalmiddel in de internationale handel. Toch is de toekomst onzeker. “Ofwel volgt een acceptatie door de bredere maatschappij, ofwel een speculatieve implosie”, schrijven ze in een rapport.