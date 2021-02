Bitcoin stijgt naar 40.000 dollar: topbankier voorspelt koers van 600.000 dollar, maar krijgt kritiek

Grote Geldbarome­ter: “Een verloren beursjaar. Dus moeten we meer beleggen dan ooit”

3 januari "2020 was in alle opzichten een verloren jaar. Eens om de zoveel tijd heb je zo'n jaar dat er niets te verdienen valt", zegt financieel expert Paul D'Hoore, die in dit coronajaar van 10.000 euro nog net 10.111 euro wist te maken. Het op één na slechtste resultaat in zes jaar. "En daarom gaan we nog meer geld in aandelen stoppen. Het zou een verkeerde reflex zijn om na een minder goed jaar op de rem te gaan staan."