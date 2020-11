Bitcoin schiet verder omhoog door onzekerheid Amerikaanse verkiezingen

Een bitcoin is nu meer dan 15.500 dollar waard. Dat is het hoogste peil sinds januari 2018 en 10 procent meer dan een etmaal geleden.

Kenners van virtueel geld denken dat de onzekerheid over wie er straks in het Witte Huis in Washington zit - zittend president Donald Trump of zijn Democratische uitdager Joe Biden - bijdraagt aan de opmars. Virtuele munten zitten de laatste tijd sowieso al in de lift. Sinds maart is de waarde van de bitcoin verdrievoudigd.