Bitcoin razend populair bij extreemrechts

Bron: De Telegraaf, The Washington Post 0 ANP Geld Het opkomen van cryptomunten zoals de bitcoin is ook de leden van extreemrechtse groeperingen niet ontgaan. Zij investeren massaal in de munten, omdat hun reguliere bankrekeningen bevroren zijn. Op die manier kunnen ze de controle van de overheid omzeilen en verdienen ze geld om hun acties te financieren.

Na de extreemrechtse betoging in het Amerikaanse Charlottesville in augustus namen heel wat technologiebedrijven stappen om het de haatpredikers moeilijk te maken. Onder andere online betalingsmethodes zoals Paypal blokkeerde de accounts van extremisten. Ook de overheid ging over tot actie en blokkeerde een aantal bankaccounts van verschillende leden na een controle.

Omdat de extremisten op droog zaad zaten, besloten ze ergens anders geld te gaan zoeken om hun acties te bekostigen. Zo kwamen ze uit bij cryptomunten zoals de Bitcoin. Het voordeel van de Bitcoin is namelijk dat de identiteit van investeerders nauwelijks te controleren is. Bovendien kan ook niet achterhaald worden waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. John Bambenek, expert cybersecurity: "Extreem rechts gebruikt bitcoin op dezelfde manier als criminelen die handelen via het dark web."