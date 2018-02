Bitcoin opnieuw meer dan 11.000 dollar waard ADN

19 februari 2018

17u31

Bron: ANP 0 Geld De bitcoin is meer dan 11.000 dollar waard. De grens werd zondag gepasseerd, waarop een kleine terugval volgde. Vandaag ging de bitcoin opnieuw voorbij de grens.

De laatste keer dat de virtuele munt zo veel waard was, was op 30 januari. In die periode zakte de bitcoin in een week tijd van 12.000 dollar naar een waarde van iets meer dan 6.000 dollar. Beleggers maakten zich zorgen over strengere regels en waarschuwingen van bedrijven en toezichthouders. Na het dieptepunt op 6 februari is de koers langzaam weer opgekrabbeld. Op het hoogtepunt in december werd voor één bitcoin nog ongeveer 20.000 dollar neergeteld.