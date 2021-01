Bitcoin naar nieuwe recordhoogte van 35.000 dollar

Economie Michelin gaat tot 2.300 banen schrappen in Frankrijk

10:47 De Franse bandenproducent Michelin gaat in de komende drie jaar tot 2.300 van de 21.000 banen schrappen in Frankrijk, zonder over te gaan tot gedwongen ontslagen. De ingreep kadert in een herstructureringsplan waarmee het bedrijf simpeler en competitiever hoopt te worden.