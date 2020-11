Bitcoin levert flink aan waarde in na recente opmars

GeldCryptomunten als bitcoin en ether hebben donderdag flink aan waarde verloren, na de opmars de laatste weken. Bitcoin verloor in een etmaal bijna 9 procent aan waarde, waarmee de speculaties over de houdbaarheid van de crypto-hausse weer werden aangewakkerd. Ondanks de daling nu is het tot nu toe een uitstekend jaar voor beleggers in de munten, waarbij bitcoin alleen al twee keer meer waard is geworden.