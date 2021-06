Bitcoin koerst verder omlaag na nieuwe maatregelen in China tegen cryptomunten

Bitcoin neemt duik na FBI-operatie tegen hackers: is cryptomunt dan toch niet zo veilig en anoniem?

10 juni Een hackersgroep kon vorige maand voor 4,4 miljoen dollar (3,6 miljoen euro) aan bitcoin lospeuteren bij de Amerikaanse oliepijplijnoperator Colonial Pipeline, maar nog geen maand later slaagden speurders er alweer in om zo’n 2,3 miljoen dollar (ruim 1,8 miljoen euro) te recupereren. Op de cryptomarkt zijn hierdoor zorgen ontstaan dat de bitcoin toch niet zo veilig en anoniem blijkt te zijn als gedacht. Zijn die bekommernissen terecht? Eerder niet, geeft expert Nic Carter aan in Amerikaanse media. “Bitcoin functioneerde perfect.” Het waren wellicht de cybercriminelen zelf die een steek lieten vallen in hun beveiliging.