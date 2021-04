Bitcoin is weer meer dan 60.000 dollar waard

De bitcoin is opnieuw meer dan 60.000 dollar waard (omgerekend zo’n 50.471 euro) en daarmee ligt de waarde weer rond het recordniveau dat de cryptomunt ongeveer een maand geleden aantikte. Waarschijnlijk zijn beleggers de laatste tijd vooral enthousiaster over de bitcoin omdat Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale valuta's, binnenkort naar de aandelenbeurs in New York gaat.