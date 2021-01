Bitcoin in duikvlucht na recordopmars

Werkplek Deze vijf signalen wijzen erop dat je dichtbij een burn-out zit

7 januari Steeds meer werknemers krijgen af te rekenen met burn-out, blijkt uit onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Voor corona kon 1 op de 4 arbeidsongeschikten niet werken door psychische problemen, en het stresserende jaar dat we achter de rug hebben voorspelt helaas geen beterschap in de cijfers. Tijdig burn-out herkennen én actie ondernemen is dus belangrijker dan ooit. Ook tijdens het telewerken. Jobat.be vroeg aan professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis wat de belangrijkste symptomen zijn.