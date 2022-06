Bitcoin duikt onder 24.000 dollar, het doemscenario van onze expert: “We kunnen nog lager gaan, maar op een dag moet de ommekeer volgen”

Wat zijn de interes­sant­ste beleggings­pro­duc­ten om nu in te investeren? “Chinese aandelen zijn momenteel spotgoed­koop”

In onze podcastreeks ‘De Beurs van Charlotte en Cedric‘ beleggen twee jonge mensen elk 10.000 euro. In de derde aflevering bespreekt het duo welke verschillende beleggingsproducten er zoal zijn op de markt. Maar het is de vraag wat meer ervaren beleggers zouden doen. Onze geldexpert Pascal Paepen vertelt in welke producten hij op dit moment zou beleggen. “Obligaties zijn na tien jaar opnieuw interessant geworden om in te investeren.”

9 juni