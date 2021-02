Bitcoin doorbreekt historische kaap van 50.000 dollar

Antwerpen Fusie tussen havens van Antwerpen en Zeebrugge is rond

12 februari De havens van Antwerpen en Zeebrugge fusioneren. De raden van bestuur van beide havenbedrijven hebben daarvoor het licht op groen gezet. De havens zullen samen door het leven gaan als “Port of Antwerp-Bruges”, zo is aangekondigd tijdens een persconferentie. Er liepen sinds twee jaar gesprekken over een fusie. “Dit is een prachtige dag voor Vlaanderen”, reageert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).