Bitcoin crasht: in korte tijdspanne bijna 20 procent minder waard

Volgens persbureau Reuters daalde de koers van bitcoin met 19 procent. Die van Ethereum, de tweede grootste cryptomunt, ging 23 procent naar beneden vooraleer het herstel werd ingezet. Verschillende handelsplatformen voor cryptomunten ondervonden vanmiddag problemen, al was het niet meteen duidelijk of die een oorzaak of een gevolg waren van de volatiliteit.

El Salvador ‘buys the dip’

Het was nochtans een grote dag voor believers in cryptomunten. Dinsdag werd bitcoin in El Salvador, als eerste land ter wereld, een wettelijk betaalmiddel. Het land maakte alvast van de tijdelijke ‘dip’ in de koers gebruik om bitcoins in te slaan. Dat maakte president Nayib Bukele, een grote cryptofan, bekend op Twitter.