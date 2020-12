Bitcoin blijft stijgen: voor het eerst meer dan 22.000 dollar waard

Eind november brak de bitcoin met 19.700 dollar al door de vorige hoogste stand die in december 2017 werd neergezet. Inmiddels is ‘s werelds bekendste cryptomunt 22.139 dollar (18.101 euro) waard na even boven de 22.400 dollar te hebben gestaan. Daarmee is de bitcoin dit jaar al meer dan 200 procent duurder geworden.

De bitcoin en andere digitale valuta winnen aan populariteit doordat grote bedrijven als PayPal er meer interesse in tonen. Dat voedt de hoop dat de cryptovaluta voor het grote publiek interessanter worden. De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard.

Er is nog altijd de nodige scepsis in de financiële wereld over de digitale munt gezien de geschiedenis waar de bitcoin binnen enkele maanden van de piek van bijna 20.000 dollar eind 2017 naar rond de 4.000 dollar zakte. Door de bredere aandacht voor de munt zijn er nu tekenen dat ook vermogensbeheerders aandacht krijgen voor cryptovaluta.

Dat blijkt onder meer uit de ‘walvis­index’, die cryptorekeningen met saldi van minstens 1.000 bitcoins bijhoudt. Volgens Grayscale, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in cybervaluta, zijn er nu meer 2.200 rekeningen met meer dan duizend bitcoins, ruim een derde meer dan in 2018.

“Het goud van de 21ste eeuw”

Sommige analisten verwachten dat bitcoin in 2021 nog sterk in waarde kan stijgen. “Bitcoin is het goud van de 21ste eeuw”, verklaarde Thomas Fitzpatrick van Citibank onlangs in een intern rapport. De analist van de grootste Amerikaanse bank voorspelde tegen eind volgend jaar een stijging tot 318.000 dollar (260.000 euro).

